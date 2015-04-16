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市场报道 | 2015年 4月 17日 星期五 05:01 BJT

加拿大股市：收低，能源股领跌

路透多伦多4月16日 - 加拿大股市主要股指周四走低，因在能源板块多空双方的较量中空头胜出，能源股受压走低。

加股昨日触及七个月高位，因油价急升推高能源股，但油价周四触及年内新高未能进一步提振投资者信心。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 全面走低，但跌幅不大，终盘收跌64.10点，或0.41%，报15,386.77点。

下跌股与上涨股之比超过2:1，10大类股中有九类收跌，能源股下跌1.0%，金融股小涨0.1%。(完)

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