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市场报道 | 2015年 4月 28日 星期二 05:16 BJT

加拿大股市：在工业和油气股带领下收跌，矿业股逆市上扬

路透多伦多4月27日 - 加拿大主要股指周一走低，市场在工业和油气股带领下普跌，但矿业股受金属价格攀升提振逆市上扬。

汉堡王去年收购加拿大咖啡和甜甜圈连锁店Tim Hortons后组建的新公司Restaurant Brands International Inc 急跌2.9%，之前该公司报告季度业绩。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌64.25点，或0.42%，报15,344.08点。该指数从3月低位反弹后近几日表现疲弱，部分投资者怀疑后市是否会进一步走低。

10大类股中有八类走低，油气股回落0.8%。(完)

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