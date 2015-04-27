加拿大股市：在工业和油气股带领下收跌，矿业股逆市上扬

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多4月27日 - 加拿大主要股指周一走低，市场在工业和油气股带领下普跌，但矿业股受金属价格攀升提振逆市上扬。
汉堡王去年收购加拿大咖啡和甜甜圈连锁店Tim Hortons后组建的新公司Restaurant Brands International Inc 急跌2.9%，之前该公司报告季度业绩。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌64.25点，或0.42%，报15,344.08点。该指数从3月低位反弹后近几日表现疲弱，部分投资者怀疑后市是否会进一步走低。
10大类股中有八类走低，油气股回落0.8%。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。