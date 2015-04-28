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市场报道 | 2015年 4月 29日 星期三 05:14 BJT

加拿大股市：几收平盘，矿业股上涨但能源股下滑

路透多伦多4月28日 - 加拿大主要股指周二微幅收高，矿业股上涨但能源股和工业股大跌，投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布货币政策声明前不愿大举押注。

投资人也将注意力转向未来几周内的加拿大企业业绩，其中能源企业业绩将最受关注。

交易商等待周三美联储发布声明，以寻找何时可能升息时机的线索。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高1.99点，或0.01%，报15,346.07点。(完)

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