加拿大股市：收跌，因企业业报乏善可陈

路透多伦多4月30日 - 加拿大主要股指周四走低，看似一系列企业业绩并未打动投资者，他们在月底调整投资组合。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌124.20点，或0.81%，报15,223.14点。

不过，该指数4月上扬2.2%。

但市场涨势可能达到了极限，因投资者担忧，在经济和货币环境不确定的情况下，股价升势可能太快。

“与全球其他市场一样，TSX遭遇一定的阻力，”StennerZohny Investment Partners+的资产组合经理Youssef Zohny表示，“进入春季后全球股市回落我不会感到意外。”

“如果货币刺激政策未能重振经济，那么股市估值可能过高，”他说。

周四，投资者将一系列企业业绩乏善可陈视为卖出部分蓝筹股的信号。