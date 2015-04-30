加拿大股市：收跌，因企业业报乏善可陈

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多4月30日 - 加拿大主要股指周四走低，看似一系列企业业绩并未打动投资者，他们在月底调整投资组合。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌124.20点，或0.81%，报15,223.14点。
不过，该指数4月上扬2.2%。
但市场涨势可能达到了极限，因投资者担忧，在经济和货币环境不确定的情况下，股价升势可能太快。
“与全球其他市场一样，TSX遭遇一定的阻力，”StennerZohny Investment Partners+的资产组合经理Youssef Zohny表示，“进入春季后全球股市回落我不会感到意外。”
“如果货币刺激政策未能重振经济，那么股市估值可能过高，”他说。
周四，投资者将一系列企业业绩乏善可陈视为卖出部分蓝筹股的信号。
TSX指数的10大类股中，有九类收跌，医疗保健股一枝独秀。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。