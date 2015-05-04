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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 05:07 BJT

加拿大股市：触及一周高位，受助于Couche-Tard和金融股涨势

路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周一触及一周高位，受助于金融股和Alimentation Couche-Tard 涨势。

便利店零售商Couche-Tard对股指的提振最大。该股急升4.6%，部分收复上周失地，该公司之前发布声明澄清，一份美国申请Chapter 11破产保护文件中提到的Circle K Corp并非其子公司。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨27.7点，或0.18%，报15,367.47点。

10大类股中有七类上扬，其中金融股攀升0.5%，能源股回落0.2%。(完)
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