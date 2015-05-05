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市场报道 | 2015年 5月 6日 星期三 05:23 BJT

加拿大股市：大幅收跌，因投资者对美国经济信心减弱

路透多伦多5月5日 - 加拿大主要股指周二跟随全球股市走低，因投资者对美国成长前景的担忧盖过了油价上涨带来的提振，拖累股指录得两个月最大单日跌幅。

尽管油价触及年内最高水平，能源股仍然回落1.3%，成为跌幅最大的类股之一。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌193.53点，或1.26%，报15,173.94点。年内迄今仍然上扬约3.7%。

10大类股全军覆没，金融股回落0.9%，工业股重挫1.9%，医疗保健股急跌2.2%。(完)

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