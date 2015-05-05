加拿大股市：大幅收跌，因投资者对美国经济信心减弱

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多5月5日 - 加拿大主要股指周二跟随全球股市走低，因投资者对美国成长前景的担忧盖过了油价上涨带来的提振，拖累股指录得两个月最大单日跌幅。
尽管油价触及年内最高水平，能源股仍然回落1.3%，成为跌幅最大的类股之一。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌193.53点，或1.26%，报15,173.94点。年内迄今仍然上扬约3.7%。
10大类股全军覆没，金融股回落0.9%，工业股重挫1.9%，医疗保健股急跌2.2%。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。