加拿大股市：全面上涨，因希腊达成协议提振市场人气

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多7月13日 - 加拿大主要股指周一上扬，加入希腊和欧元区领导人达成协议后的全球市场释然性升势。
尽管希腊同加拿大股市没有什么直接关系，但投资人原本担心如果为该国能留在欧元区的谈判失败可能产生的后果。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高122.15点，或0.85%，收报14,533.22点。
10大类股全面上涨，权重的能源股和金融股给大盘指数的提振最大。
对较长期投资人而言，加股近期跌至1月来最低无疑是提供了良好的买入机会。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。