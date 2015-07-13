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市场报道 | 2015年 7月 14日 星期二 05:01 BJT

加拿大股市：全面上涨，因希腊达成协议提振市场人气

路透多伦多7月13日 - 加拿大主要股指周一上扬，加入希腊和欧元区领导人达成协议后的全球市场释然性升势。

尽管希腊同加拿大股市没有什么直接关系，但投资人原本担心如果为该国能留在欧元区的谈判失败可能产生的后果。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高122.15点，或0.85%，收报14,533.22点。

10大类股全面上涨，权重的能源股和金融股给大盘指数的提振最大。

对较长期投资人而言，加股近期跌至1月来最低无疑是提供了良好的买入机会。(完)

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