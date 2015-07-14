加拿大股市：上扬，伊朗核协议签署后油股上扬

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多7月14日 - 加拿大主要股指周二上扬，受助于油气股涨势，因伊朗与六大国签署的核协议并未立即解除对伊朗原油出口的限制，能源价格受到提振。
另外，希腊救助协议增加了近几日对希腊将避免退欧的谨慎乐观情绪，加之中国股市在巨震后反弹，这都扶助提振加股。
能源股跳升1.9%，Suncor Energy Inc 急升2%，Encana Corp 攀升4.3%。
多伦多证交所S&P/TSX 综合指数收涨66.18点，或0.46%，报14,599.40点。
10大类股中有九类收涨，金融股小跌0.1%。
投资者对加股仍持谨慎态度，因预期未来几周将公布的企业获利平平。
上涨股与下跌股之比为2.3:1，6只股票触及52周新高，7只触及新低。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。