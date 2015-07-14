加拿大股市：上扬，伊朗核协议签署后油股上扬

路透多伦多7月14日 - 加拿大主要股指周二上扬，受助于油气股涨势，因伊朗与六大国签署的核协议并未立即解除对伊朗原油出口的限制，能源价格受到提振。

另外，希腊救助协议增加了近几日对希腊将避免退欧的谨慎乐观情绪，加之中国股市在巨震后反弹，这都扶助提振加股。

能源股跳升1.9%，Suncor Energy Inc 急升2%，Encana Corp 攀升4.3%。

多伦多证交所S&P/TSX 综合指数收涨66.18点，或0.46%，报14,599.40点。

10大类股中有九类收涨，金融股小跌0.1%。

投资者对加股仍持谨慎态度，因预期未来几周将公布的企业获利平平。