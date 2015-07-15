加拿大股市：上扬，加拿大央行再度降息刺激经济

路透多伦多7月15日 - 加拿大主要股指周三上涨，此前加拿大央行再度降息，试图刺激步履蹒跚的经济，这提振了金融股的表现。

加拿大指标股指连升第四个交易日，本周还得益于希腊同债权人达成救助协议。

加拿大央行周三将指标利率下调25个基点，至0.5%，称因加拿大经济今年上半年意外萎缩，使经济闲置产能增加，且对通胀带来下行压力。

而美联储主席叶伦周三称，联储今年仍处在走向升息的轨道上，就业市场预计将稳步改善，海外局势的起伏动荡不大可能令美国经济偏离正轨。

多伦多证交所S&P/TSX 综合指数收涨62.88点，或0.43%，报14,662.28点。