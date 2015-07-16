加拿大股市：连涨第五日，受助于银行股上扬

路透多伦多7月16日 - 加拿大主要股指周四上扬，加拿大央行周三降息后，银行股今日领涨。金矿股回落，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年升息的预期重燃，拖累金价走低。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨68.80点，或0.47%，报14,731.08点。

10大类股中有七类上涨。金融股上扬0.8%，材料股回落0.6%，能源股下跌0.4%。

“银行股表现不错，可能是因为央行降息，以及银行的美国和其他海外业务获利转换成加元时应能提振其获利，”Caldwell Investment Management的执行长Brendan Caldwell表示。(完)