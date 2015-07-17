加拿大股市：结束五日连升收跌，因资源等权重股回落

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多7月17日 - 加拿大主要股指周五走低，结束五日连涨，因投资者抛售矿业和油气股，银行股也走低。
金矿股跌幅居前，因金价跌至五年低位。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 回落88.24点，或0.60%，收报14,642.84点。本周上扬1.6%，其中金融股的贡献最大。
市场观察人士预计未来几周到几个月走势震荡，因有一系列因素吸引市场的注意力。
“随着投资者努力消化拼图中各个不同的碎片，从美联储升息到加拿大央行降息，从中国到希腊再到企业获利，未来几周这些事件都将有很多新的发展，市场将起伏不定，”Edward Jones的加拿大市场策略师Craig Fehr说。
10大类股中有六种收涨，但其温和涨幅被能源、银行和材料三大最具影响力类股更大的跌幅所抵消。
能源股回落2%，材料股急跌2.8%，金融股下挫0.5%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。