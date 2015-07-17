加拿大股市：结束五日连升收跌，因资源等权重股回落

路透多伦多7月17日 - 加拿大主要股指周五走低，结束五日连涨，因投资者抛售矿业和油气股，银行股也走低。

金矿股跌幅居前，因金价跌至五年低位。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 回落88.24点，或0.60%，收报14,642.84点。本周上扬1.6%，其中金融股的贡献最大。

市场观察人士预计未来几周到几个月走势震荡，因有一系列因素吸引市场的注意力。

“随着投资者努力消化拼图中各个不同的碎片，从美联储升息到加拿大央行降息，从中国到希腊再到企业获利，未来几周这些事件都将有很多新的发展，市场将起伏不定，”Edward Jones的加拿大市场策略师Craig Fehr说。

10大类股中有六种收涨，但其温和涨幅被能源、银行和材料三大最具影响力类股更大的跌幅所抵消。