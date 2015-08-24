加拿大股市：跟随全球股市普跌之势急挫，录得2011年底以来最大单日跌幅

路透多伦多8月24日 - 加拿大股市周一骤降，因中国股市重挫近9%拖累全球股市普跌，并打压商品价格大幅走低。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 急跌420.93点，或3.12%，收报13,052.74点，为2011年底以来最大单日跌幅。

今日仅有七只股票收涨，有240只股票收跌，其中124只触及52周新低。

大类股全军覆没，金融股急挫2.8%，能源股重挫4.3%。

自上周初以来该指数累积下跌逾1,000点，因全球第二大经济体和最大商品消费国之一的中国公布的一系列数据令人失望，点燃该国成长放缓将拖累全球经济下滑的忧虑。

今日开盘后不久，该指数录得2009年以来最大日内跌幅，骤降768.50点，或5.7%，报12,705.17点。

中国股市周一暴跌近9%，因中国政府周末未如部分人士预期的那样在周末出台救市举措，引发全球市场出现恐慌性抛售。

油市持续了数周的跌势加速，油价盘中重挫达6%，铜、铁矿石和黄金也大幅走低。