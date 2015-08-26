加拿大股市：录得七个月来最大单日涨幅，受助于低吸买盘

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多/渥太华8月26日 - 加拿大主要股指周三录得七个月来最大单日涨幅，盘中延续了近期的震荡走势，投资者入市买入近期遭抛售的个股。
尽管盘中稍早表现平平，但在最后几小时的交易中大涨，受美国股市急升近4%提振。
“市场人气每一个小时都在发生改变，”Avenue Investment Management的投资组合助理经理Bryden Teich表示，“本周初市场走势非常震荡。”
“很多具有较长期投资价值的防御型股本周初受创，今日反弹，扶助推高大盘，”Teich说。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨230.66点，或1.75%，报13,381.59点。
10大类股中有九类上扬。公用事业股表现最佳，急升3.4%。科技股跳涨2.9%。金融股攀升2.4%。材料股为唯一下跌的板块。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。