加拿大股市：录得七个月来最大单日涨幅，受助于低吸买盘

路透多伦多/渥太华8月26日 - 加拿大主要股指周三录得七个月来最大单日涨幅，盘中延续了近期的震荡走势，投资者入市买入近期遭抛售的个股。

尽管盘中稍早表现平平，但在最后几小时的交易中大涨，受美国股市急升近4%提振。

“市场人气每一个小时都在发生改变，”Avenue Investment Management的投资组合助理经理Bryden Teich表示，“本周初市场走势非常震荡。”

“很多具有较长期投资价值的防御型股本周初受创，今日反弹，扶助推高大盘，”Teich说。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨230.66点，或1.75%，报13,381.59点。