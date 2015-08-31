加拿大股市：微幅收低，尽管油价激升带动能源股跳升

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多8月31日 - 加拿大主要股指周一收低，尽管油价激升带动能源股跳升，但仍不足以提振大盘转升。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低5.95点，或0.04%，报13,859.12点。
10大类股中有八种下跌，20家领涨股中有18家为油气股。
原油期货周一连续第三个交易日大涨，布兰特原油期货激升超过8%，因美国产油数据被下修，且石油输出国组织(OPEC)称准备同其他成员国磋商，扶助油价延续25年来最大升势。 (完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。