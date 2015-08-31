版本:
中国
市场报道 | 2015年 9月 1日 星期二 05:27 BJT

加拿大股市：微幅收低，尽管油价激升带动能源股跳升

路透多伦多8月31日 - 加拿大主要股指周一收低，尽管油价激升带动能源股跳升，但仍不足以提振大盘转升。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低5.95点，或0.04%，报13,859.12点。

10大类股中有八种下跌，20家领涨股中有18家为油气股。

原油期货周一连续第三个交易日大涨，布兰特原油期货激升超过8%，因美国产油数据被下修，且石油输出国组织(OPEC)称准备同其他成员国磋商，扶助油价延续25年来最大升势。 (完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐