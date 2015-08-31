加拿大股市：微幅收低，尽管油价激升带动能源股跳升

路透多伦多8月31日 - 加拿大主要股指周一收低，尽管油价激升带动能源股跳升，但仍不足以提振大盘转升。

10大类股中有八种下跌，20家领涨股中有18家为油气股。

原油期货周一连续第三个交易日大涨，布兰特原油期货激升超过8%，因美国产油数据被下修，且石油输出国组织(OPEC)称准备同其他成员国磋商，扶助油价延续25年来最大升势。 (完)