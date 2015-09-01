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市场报道 | 2015年 9月 2日 星期三 05:30 BJT

加拿大股市：大跌，因油价急挫及中国经济忧虑

路透多伦多9月1日 - 加拿大主要股指周二大跌2.7%，金融股引领市场普跌，油价急跌拖累能源股走软，中国经济数据疲弱重燃市场对经济成长放缓的担忧，且加拿大数据显示上半年经济陷入衰退。

油价在三日连涨后急挫，拖累加拿大能源股大跌4.6%。

占大盘指数权重超过35%的金融股跌2.8%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低377.22点，报13,481.90点。10大类股全军覆没。

中国8月制造业活动萎缩，而服务业也显露降温迹象，令投资人愈发担心中国经济可能出现硬着陆。

加拿大统计局周二公布，加拿大第二季GDP环比年率为下滑0.5%，表明今年上半年经济衰退。分析师原预估会下滑1.0%，第一季修正后为萎缩0.8%。 (完)

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