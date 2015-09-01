加拿大股市：大跌，因油价急挫及中国经济忧虑

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透多伦多9月1日 - 加拿大主要股指周二大跌2.7%，金融股引领市场普跌，油价急跌拖累能源股走软，中国经济数据疲弱重燃市场对经济成长放缓的担忧，且加拿大数据显示上半年经济陷入衰退。
油价在三日连涨后急挫，拖累加拿大能源股大跌4.6%。
占大盘指数权重超过35%的金融股跌2.8%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低377.22点，报13,481.90点。10大类股全军覆没。
中国8月制造业活动萎缩，而服务业也显露降温迹象，令投资人愈发担心中国经济可能出现硬着陆。
加拿大统计局周二公布，加拿大第二季GDP环比年率为下滑0.5%，表明今年上半年经济衰退。分析师原预估会下滑1.0%，第一季修正后为萎缩0.8%。 (完)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”