加拿大股市：下跌，因美加就业数据未能明确提供货币政策前景指引

路透多伦多9月4日 - 加拿大主要股指周五收盘下跌，因喜忧参半的美加两地就业数据仍无法为投资者在央行货币政策会议召开之前提供明确的政策前景指引。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收盘跌118.10点，或0.87%，报13,478.31点。本周该指数跌幅达2.7%，受石油价格大幅波动和中国经济放缓忧虑拖累。

“我认为市场现在很迷茫恐惧”，M.Y. Capital Management Corp.资产组合经理人Marcus Xu称，“ TSX综合指数仍受所有的忧虑因素影响。”他进一步指出，这些因素包括中国，石油价格，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在本月晚些时候加息的不确定性。

加拿大公布8月就业岗位意外增加，但失业率升至一年高位。美国公布，8月非农就业岗位增长放缓，但失业率降至近七年半最低，且薪资增长加速。