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市场报道 | 2015年 9月 9日 星期三 05:16 BJT

加拿大股市：上扬，因商品价格走强推高资源类股

路透多伦多9月8日 - 加拿大主要股指周二收盘上扬，因铜和油价的上涨提振了采矿和能源类股。

铜价走强，因疲弱的中国数据增强了中国政府将采取更多刺激措施支撑经济的预期。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收盘上涨152.36点，或1.13%，报13,630.67点。上周该指数跌2.8%，受中国经济将放缓的预期拖累。

10大类股中有九大类上扬，包括矿业股在内的资源类股涨1.2%，金融股攀升1.4%。(完)

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