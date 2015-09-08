加拿大股市：上扬，因商品价格走强推高资源类股

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多9月8日 - 加拿大主要股指周二收盘上扬，因铜和油价的上涨提振了采矿和能源类股。
铜价走强，因疲弱的中国数据增强了中国政府将采取更多刺激措施支撑经济的预期。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收盘上涨152.36点，或1.13%，报13,630.67点。上周该指数跌2.8%，受中国经济将放缓的预期拖累。
10大类股中有九大类上扬，包括矿业股在内的资源类股涨1.2%，金融股攀升1.4%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。