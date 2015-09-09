加拿大股市：下跌，资源类股的下挫遮挡了庞巴迪飙涨的光芒

路透9月9日 - 加拿大主要股指周三下跌，矿产和能源公司的普遍下跌遮挡了火车和飞机制造商庞巴迪 的大涨光芒。

指数权重类股能源股重挫2.1%，因石油价格急跌近4%，受供应充足和经济增速放缓正在抑制需求的担忧拖累。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌98.82点，或0.72%，报13,531.85点。十大类股中八类股票下跌，包括矿业股在内的资源类股跌1.6%。