加拿大股市：下跌，资源类股的下挫遮挡了庞巴迪飙涨的光芒

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透9月9日 - 加拿大主要股指周三下跌，矿产和能源公司的普遍下跌遮挡了火车和飞机制造商庞巴迪 的大涨光芒。
指数权重类股能源股重挫2.1%，因石油价格急跌近4%，受供应充足和经济增速放缓正在抑制需求的担忧拖累。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌98.82点，或0.72%，报13,531.85点。十大类股中八类股票下跌，包括矿业股在内的资源类股跌1.6%。
庞巴迪飙涨22.7%，报收1.46加元，此前路透报道该公司拒绝了中国收购其铁路业务的竞标。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。