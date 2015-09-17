加拿大股市：上涨，之前美联储决定维持利率不变

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多9月17日 - 加拿大主要股指周四上涨，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定保持利率不变，因全球经济的不确定性和最近市场动荡加剧阻止了美联储扣动扳机。
对中国经济成长的担忧在过去几周导致多个金融市场大幅震荡，股市、商品市场和汇市如过山车般大起大落。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数自今年初以来已经下跌了6%。
美联储没有排除今年晚些时候升息的可能性，目前的决定是受全球宏观经济风险和对通胀压力的担忧所影响。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 涨23.38点，或0.17%，收报13,787.16点。所有十大类股中有七类上涨，能源股跳升1.3%，金融股回落0.3%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。