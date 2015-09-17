加拿大股市：上涨，之前美联储决定维持利率不变

路透多伦多9月17日 - 加拿大主要股指周四上涨，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定保持利率不变，因全球经济的不确定性和最近市场动荡加剧阻止了美联储扣动扳机。

对中国经济成长的担忧在过去几周导致多个金融市场大幅震荡，股市、商品市场和汇市如过山车般大起大落。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数自今年初以来已经下跌了6%。

美联储没有排除今年晚些时候升息的可能性，目前的决定是受全球宏观经济风险和对通胀压力的担忧所影响。