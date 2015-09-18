加拿大股市：下跌1%，受美联储言论和商品价格下挫影响

路透多伦多9月18日 - 加拿大主要股指周五跌逾1%，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)引发的对全球经济成长的担忧继续困扰市场，铜和原油价格下跌对资源股施压。

商品价格在过去数周内承压，且市场动荡不断加剧，因担心中国经济成长。

在昨日创两周高点后，今日股指大幅下挫，反应铜矿和原油股在指数中所占的比重较大。