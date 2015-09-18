加拿大股市：下跌1%，受美联储言论和商品价格下挫影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多9月18日 - 加拿大主要股指周五跌逾1%，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)引发的对全球经济成长的担忧继续困扰市场，铜和原油价格下跌对资源股施压。
商品价格在过去数周内承压，且市场动荡不断加剧，因担心中国经济成长。
在昨日创两周高点后，今日股指大幅下挫，反应铜矿和原油股在指数中所占的比重较大。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌140.26点，或1.02%，报13,646.90点。十大类股中有六大类下跌，能源股大跌2.2%，金融股回落1.6%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。