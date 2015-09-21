加拿大股市：涨1%，因油价上涨推高能源类股

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多9月21日 - 加拿大主要股指周一收盘上涨近1%，包括能源和金融在内的大部分主要类股均上涨，原油价格上扬提振了金融和能源类股。
十大类股中有八大类股上涨，七大类股涨幅至少为1%。占TSX超过三分之一权重的金融类股涨1.7%。能源类股也上涨1.7%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数涨132.54点，或0.97%，报13,779.44点。(完)
加拿大银行在石油和汽油行业持股较多，因此其走势近月与原油价格走势一致。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。