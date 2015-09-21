加拿大股市：涨1%，因油价上涨推高能源类股

路透多伦多9月21日 - 加拿大主要股指周一收盘上涨近1%，包括能源和金融在内的大部分主要类股均上涨，原油价格上扬提振了金融和能源类股。

十大类股中有八大类股上涨，七大类股涨幅至少为1%。占TSX超过三分之一权重的金融类股涨1.7%。能源类股也上涨1.7%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数涨132.54点，或0.97%，报13,779.44点。(完)