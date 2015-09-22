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市场报道 | 2015年 9月 23日 星期三 04:50 BJT

加拿大股市：资源类股暴跌拖累股指下挫2%

路透多伦多9月22日 - 加拿大主要指数周二下跌逾2%，商品市场疲软拖累资源类股重挫，带动大盘在震荡交投中普跌。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)上周维持利率不变后，加股在周一和上周五均上涨约1%，今日股指下跌，因投资者持续担心中国成长放缓。

ABC Funds资产组合经理Irwin Michael称，“市场的走势就像跳华尔兹，来回反复。”

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌288.35点，或2.09%，收报13,491.09点，十大类股均下跌。资源类股跌4.4%，能源股跌1.7%，金融股也下挫1.7%。(完)

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