加拿大股市：资源类股暴跌拖累股指下挫2%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多9月22日 - 加拿大主要指数周二下跌逾2%，商品市场疲软拖累资源类股重挫，带动大盘在震荡交投中普跌。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)上周维持利率不变后，加股在周一和上周五均上涨约1%，今日股指下跌，因投资者持续担心中国成长放缓。
ABC Funds资产组合经理Irwin Michael称，“市场的走势就像跳华尔兹，来回反复。”
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌288.35点，或2.09%，收报13,491.09点，十大类股均下跌。资源类股跌4.4%，能源股跌1.7%，金融股也下挫1.7%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。