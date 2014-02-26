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市场报道 | 2014年 2月 27日 星期四 05:17 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.12%，Nasdaq指数上涨0.1%

路透纽约2月26日 - 美国股市周三收盘基本持平，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周四讲话前，投资人不愿意大举建立头寸，不过零售股连续第二日攀升。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升18.75点，或0.12%，至16,198.41点；标准普尔500指数 小幅收高0.04点，至1,845.16点；Nasdaq指数 上涨4.477点，或0.1%，至4,292.064点。(完)
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