欧洲股市：走低，因担忧中国成长放缓

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.6%，从近七年高位回落

* 法航荷航走低，因工会拒绝管理层提出的结束罢工的提议

路透巴黎/伦敦9月22日 - 欧洲股市周一走低，一指标股指从上周五触及的近七年高位回落，因对中国经济成长步伐的担忧拖力拓 和必和必拓 等权重累矿业股走低。

法航荷航 急挫5.2%，之前法国主要飞行员工会拒绝了公司管理层提出的结束为期一周罢工的提议。法航荷航称，罢工给公司带来了多达每日2,000万欧元的损失。

英国连锁超市Tesco 也是跌幅居前的个股，重挫11.6%，因该公司下调获利预期，这是该公司年内第三次发布盈警，之前公司账目中发现了一处错误。

“Tesco重创投资者信心，其他食品零售类股也受到拖累，”Hargreaves Lansdown的股市分析师Keith Bowman表示。

“对中国的担忧、中国财长的讲话，以及该国是否会推出进一步刺激举措等因素看似也重创投资者信心，”

迄今为止，矿业股对市场的拖累最大，STOXX 600 Europe基本资源股指数 急跌3%，因在全球最大金属消费国中国本周稍后公布制造业数据前，市场担忧需求。预计数据将显示，制造业成长停滞。

力拓重挫3.8%，必和必拓大跌3.5%，跟随铜、镍、锌和铝等金属价格跌势。

中国财政部长周日表示，中国政府的宏观经济政策将继续着眼于综合性目标，特别是保持就业增长和物价稳定，不会因为单个经济指标的变化而做大的政策调整。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.6%，报1,393.54点，上周五在苏格兰公投结果为反对独立后，该指数攀升至近七年高位。