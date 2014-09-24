欧洲股市：上扬，意大利消费者信心增强带动股市领跑

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数收高0.8%
* 意大利FTSE MIB指数领跑，因意大利消费者信心增强
* 德国企业景气指数连跌第五个月
路透伦敦9月24日 - 欧洲股市周三上扬，意大利股市领跑，此前数据显示意大利消费者信心在四个月来首次增强。
欧洲央行总裁德拉吉的讲话令人鼓舞，也支撑市场摆脱疲弱德国经济数据和荷兰物流集团TNT 业绩不佳的影响。
欧洲央行总裁德拉吉周三表示，欧元区货币政策将长期维持宽松，目标是推升极低的通胀率，朝2%水准靠拢。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.8%，报1,385.77点。意大利FTSE MIB指数 上扬1.7%，此前意大利公布9月消费者信心增强。
尽管德国公布9月IFO企业景气判断指数连跌第五个月，至去年4月来最低，但许多交易商表示，对欧洲央行将推出新刺激措施的预期扶助抵消了该数据的影响。
TNT Express 急挫9.6%，此前该公司预警欧洲经济成长低迷会拖累该公司第三季的利润率。
德股DAX指数 收高0.7%至9,661.97点。英国富时100指数 升0.45%至6,706.27点。CAC 40指数 收高1.25%，报4,413.72点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。