欧洲股市：尾盘遭抛售触及一个月低点，矿业股下滑

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
* FTSEurofirst 300指数收低0.9%
* 矿业股下滑，因美元上扬重创金属价格
* 欧元走软料扶助欧洲出口商
路透伦敦9月25日 - 欧洲股市周四尾盘跌至一个月低点，跟随美股跌势，因美元走强重创工业金属价格，令矿业股下挫。
STOXX欧洲600基本资源类股指数 大跌2%，为欧洲跌幅最大的类股，因美元指数 大涨拖累主要基本金属价格重挫。
矿业巨擘力拓 和必和必拓 分别收低2.4%和2.9%，也因中国钢期货创下纪录新低。这令今年迄今已经暴跌约41%的铁矿石价格进一步承压。
“目前美元处于牛市，这在全球市场掀起波澜。金属价格受压，这对矿业企业有负面影响，”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring表示。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.9%，报1,373.09点，日高为1,391.80点，尾盘跌至1,369.63点的8月底来最低。美股开低也令欧洲股市卖压加重。
不过分析师表示，尽管周四股价大跌，但欧元走软预计会有助于欧洲出口商，并带动区内企业盈利。
德股DAX指数 收低1.57%至9,510.01点。英国富时100指数 跌0.99%至6,639.71点。CAC 40指数 收挫1.32%，报4,355.28点。(完)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
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