欧洲股市：尾盘遭抛售触及一个月低点，矿业股下滑

* FTSEurofirst 300指数收低0.9%

* 矿业股下滑，因美元上扬重创金属价格

* 欧元走软料扶助欧洲出口商

路透伦敦9月25日 - 欧洲股市周四尾盘跌至一个月低点，跟随美股跌势，因美元走强重创工业金属价格，令矿业股下挫。

STOXX欧洲600基本资源类股指数 大跌2%，为欧洲跌幅最大的类股，因美元指数 大涨拖累主要基本金属价格重挫。

矿业巨擘力拓 和必和必拓 分别收低2.4%和2.9%，也因中国钢期货创下纪录新低。这令今年迄今已经暴跌约41%的铁矿石价格进一步承压。

“目前美元处于牛市，这在全球市场掀起波澜。金属价格受压，这对矿业企业有负面影响，”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring表示。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.9%，报1,373.09点，日高为1,391.80点，尾盘跌至1,369.63点的8月底来最低。美股开低也令欧洲股市卖压加重。

不过分析师表示，尽管周四股价大跌，但欧元走软预计会有助于欧洲出口商，并带动区内企业盈利。