欧洲股市：收涨，葛罗斯将离职的消息拖累安联重挫

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300上扬0.3%，意大利MIB指数急升1.9%

* 安联重挫6.2%，因格罗斯将离开Pimco

* 银行股看涨期权需求强劲

路透巴黎9月26日 - 欧洲股市周五收涨，银行股领涨，因预期银行将是欧洲央行抗击通缩行动的最大受益方。安联 急跌，因消息称旗下资产管理分公司太平洋投资管理公司(PIMCO)的首席投资长葛罗斯将离职。

PIMCO的竞争对手Janus Capital Group 周五称，全球债市最著名的投资人葛罗斯将加入该公司。

交易员担心，葛罗斯离开后可能导致他旗下的旗舰基金Pimco Total Return Fund 的投资者回赎更多单位。Pimco Total Return Fund是全球最大的债券基金，在过去16个月中，投资者已从该基金中撤走了近700亿美元。

安联股价重挫6.2%，录得近三年来最大单日跌幅，其市值缩水约38亿欧元。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上扬0.3%，收报1,377.00点。

欧元区银行股涨幅居前，因预期它们将是欧洲央行抗击通缩行动的最大受益方。

STOXX欧元区银行股指数 上扬1%，为涨幅最大的板块之一。

法国兴业银行的股市分析师建议买入将在欧洲央行最新行动中受益的欧洲银行股。他们还表示，将在下月结束的欧洲央行资产质量评估将使银行的前景更加明朗。

意大利股市领涨，FTSE MIB指数 急升1.9%，西班牙IBEX指数 上涨0.6%。