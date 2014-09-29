欧洲股市：走低，汇丰等在香港有曝险的个股领跌

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.4%，报1,371.11点

* 汇丰、渣打等股走低，因香港的示威活动重创当地市场

* 奢侈品类股也承压

路透伦敦9月29日 - 欧洲股市周一走低，汇丰 、LVMH集团 等在香港有曝险的个股领跌，因该地区的示威活动仍在继续。

香港警察在周日傍晚至周一凌晨多次施放催泪弹，但仍未能驱散聚集在中环的支持民主的示威者。这是自25年前天安门事件后中国政府面临的最大的政治挑战之一。

汇丰、花旗 、中国银行 、渣打银行 和星展银行 等暂时关闭了部分营业点，并建议员工在家工作或到其他分支上班。

汇丰急跌2.3%，渣打银行回落1.6%，为今日跌幅居前的个股之一。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.4%，报1,371.11点。

奢侈品类股也受到香港动荡局势的影响，因近几年，很多奢侈品企业将越来越富有的中国客户作为目标客户群之一。

LVMH下跌1.5%。

“香港的局势、以及10月股市通常表现疲弱这两个因素，使原本已经对股市不利环境雪上加霜，”瑞士的银行Reyl的首席投资长Francois Savary表示。

不过，Savary指出，对欧洲央行将推新刺激举措的预期将限制香港动荡引发的股市跌幅。

希腊股市 急跌3.1%，因Attica Bank 重挫10.7%和公债收益率攀升。