欧洲股市：走低，汇丰等在香港有曝险的个股领跌

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.4%，报1,371.11点
* 汇丰、渣打等股走低，因香港的示威活动重创当地市场
* 奢侈品类股也承压
路透伦敦9月29日 - 欧洲股市周一走低，汇丰 、LVMH集团 等在香港有曝险的个股领跌，因该地区的示威活动仍在继续。
香港警察在周日傍晚至周一凌晨多次施放催泪弹，但仍未能驱散聚集在中环的支持民主的示威者。这是自25年前天安门事件后中国政府面临的最大的政治挑战之一。
汇丰、花旗 、中国银行 、渣打银行 和星展银行 等暂时关闭了部分营业点，并建议员工在家工作或到其他分支上班。
汇丰急跌2.3%，渣打银行回落1.6%，为今日跌幅居前的个股之一。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.4%，报1,371.11点。
奢侈品类股也受到香港动荡局势的影响，因近几年，很多奢侈品企业将越来越富有的中国客户作为目标客户群之一。
LVMH下跌1.5%。
“香港的局势、以及10月股市通常表现疲弱这两个因素，使原本已经对股市不利环境雪上加霜，”瑞士的银行Reyl的首席投资长Francois Savary表示。
不过，Savary指出，对欧洲央行将推新刺激举措的预期将限制香港动荡引发的股市跌幅。
希腊股市 急跌3.1%，因Attica Bank 重挫10.7%和公债收益率攀升。
法国CAC 40指数 跌0.83%，收报4,358.07点；德股DAX指数 收跌0.71%，至9,422.91点；英国富时100指数 回落0.04%，至6,646.60点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。