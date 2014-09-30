欧洲股市：收高，通胀数据疲弱令欧洲央行采取行动的压力加重

* FTSEurofirst 300指数收高0.7%

* Euro STOXX 50指数升1.2%

* 疲弱的通胀数据令欧洲央行采取行动的压力加重

* 福特下调盈利预估后，汽车股下滑

路透伦敦9月30日 - 欧洲股市周二上涨，此前欧元区公布的通胀数据疲弱，令欧洲央行将推出新刺激措施提振欧元区迟滞经济的几率增加。

根据欧盟统计局公布的初值，欧元区9月通胀放缓至0.3%，符合市场预期，因未加工食品和能源价格下滑。

欧元区通胀仍远低于欧洲央行设定的接近但低于2%的目标，因经济表现迟滞。这令央行将推出全面的量化宽松政策，即购买公债刺激经济的可能增加。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.7%，报1,380.00点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升1.2%，报3,225.93点。

“至少通胀数据没有显示全面通缩，投资人仍将关注周四欧洲央行会议是否有对量化宽松政策的暗示，”Mirabaud Securities欧洲股票销售主管Rupert Baker表示。

不过欧洲汽车股跑输大盘，在美国汽车生产商福特 下调今年盈利预估后走软。

STOXX Europe 600汽车和汽车部件类股指数 收低0.6%，法国汽车生产商雷诺 下挫2.7%，而意大利菲亚特 大跌3.4%。