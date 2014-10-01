欧洲股市：收低，因欧元区制造业数据令人失望

欧洲股市：本周创12月来最佳周度表现，因新资金涌入
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.9%
* Sainsbury, Nexans发布盈警后下跌
* 希腊银行股涨幅居前
路透伦敦10月1日 - 欧洲股市周三收低，因欧元区制造业数据令人失望，且在零售商Sainsbury 和电缆生产商Nexans 发布营收预警后，投资人担心欧洲企业的盈利。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.9%，报1,367.55点。周三公布的调查显示，德国9月制造业活动出现15个月来首次萎缩，暗示德国经济的一大推动力可能正在失去势头。 欧元区9月制造业增长进一步放缓，因新订单出现一年以来的首次萎缩，归咎于海内外的需求都减弱。
“德国经济数据直指低成长至零成长，显示欧元区经济成长动能越来越弱的前景，”KBC Asset Management高级策略师Ronny Claeys表示。
分析师表示，欧元区制造业活动迟滞，加上周二的数据显示欧元区通胀放缓，将令欧洲央行压力加重。欧洲央行周四将举行货币政策会议。
法国电缆生产商Nexans重挫8.9%，此前该公司表示全年营收将持平，英国零售商Sainsbury在下调全年营收目标后股价大跌7%。
上涨个股方面，希腊银行股涨幅居前，Piraeus 升5.2%，Alpha Bank 收高3.4%，消息人士表示，欧洲央行可能帮助希腊四大银行通过资产质量评估。
法国CAC 40指数 下挫1.15%，收报4,365.27点；德股DAX指数 收低0.97%，至9,382.03点；英国富时100指数 回落0.98%，至6,557.52点。(完)
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。