欧洲股市：收低，因欧元区制造业数据令人失望

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.9%

* Sainsbury, Nexans发布盈警后下跌

* 希腊银行股涨幅居前

路透伦敦10月1日 - 欧洲股市周三收低，因欧元区制造业数据令人失望，且在零售商Sainsbury 和电缆生产商Nexans 发布营收预警后，投资人担心欧洲企业的盈利。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.9%，报1,367.55点。周三公布的调查显示，德国9月制造业活动出现15个月来首次萎缩，暗示德国经济的一大推动力可能正在失去势头。 欧元区9月制造业增长进一步放缓，因新订单出现一年以来的首次萎缩，归咎于海内外的需求都减弱。

“德国经济数据直指低成长至零成长，显示欧元区经济成长动能越来越弱的前景，”KBC Asset Management高级策略师Ronny Claeys表示。

分析师表示，欧元区制造业活动迟滞，加上周二的数据显示欧元区通胀放缓，将令欧洲央行压力加重。欧洲央行周四将举行货币政策会议。

法国电缆生产商Nexans重挫8.9%，此前该公司表示全年营收将持平，英国零售商Sainsbury在下调全年营收目标后股价大跌7%。

上涨个股方面，希腊银行股涨幅居前，Piraeus 升5.2%，Alpha Bank 收高3.4%，消息人士表示，欧洲央行可能帮助希腊四大银行通过资产质量评估。