更正-欧洲股市：重挫2.4%创下15个月最大单日跌幅，因欧洲央行令投资人失望

(更正：因英文原文有误，标题和第二段中“七个月最大单日跌幅”更正为“15个月最大单日跌幅”)

* FTSEurofirst 300指数收低2.4%，触及六周低点

* 欧洲央行未提供购买ABS计划细节，令投资人失望

* 银行股和能源股领跌

路透伦敦10月2日 - 欧洲股市周四大跌，意大利指标股指创下19个月最大单日百分比跌幅，因今日欧洲央行提供的购买担保债券计划的细节不及市场预期。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫2.4%，报1,335.11点，为15个月最大单日百分比跌幅。欧洲央行声明发布后，意大利FTSE MIB指数 大跌3.9%，报19,894.88点。

欧洲央行总裁德拉吉宣布，将从10月中开始购买担保债券，并在第四季开始购买资产支持证券(ABS)，尽管德国等国对该计划还有疑虑。

“德拉吉证实了购买债券将至少在未来两年内持续，但没有提供购债的规模，令投资人失望。整体而言，今日的欧洲央行会议证实管委会目前是在观望，”Schroders欧洲分析师Azad Zangana表示。

银行股跌幅居前，欧元区银行股指数 急挫4.1%，为15个月最大单日百分比跌幅。法国兴业银行(Societe Generale) ，意大利裕信银行(UniCredit), Intesa Sanpaolo 和Banco Popular 跌幅介乎4.8-5.9%。

欧洲油气股指数 也遭重创，大跌4%，供应过剩忧虑拖累油价挫至27个月低点后，投资人紧张不安。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数今年迄今仅升1.6%，自9月中攀升至2008年初来最高后已经回落超过5%。

市场关注周五美国将公布的非农就业报告，预计将显示美国就业市场继续改善，可能巩固升息预期。