欧洲股市：昨日大跌后反弹，航空股和出口类股涨幅居前

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.9%，在深跌后反弹

* 航空股受油价骤降提振

* 工业股和出口类股因欧元进一步走软得益

* 德国股市今日因假休市

路透巴黎10月3日 - 欧洲股市在昨日日遭遇大举抛售后周五反弹，收复部分失地，航空股领涨，因油价大幅回落，而美国就业数据公布后，欧元再度走软，推高空中客车 等出口类股。

International Airlines Group 急升4.9%，法航荷航 上扬3.6%，easyJet 周五上调获利预估，劲扬6.4%。

布兰特原油期价周五跌至92美元之下，因供应充裕和美元走强继续重压商品市场。

航空燃油占航空公司营运成本的20-50%, 这意味着，近期油价骤降可能提振航空公司的获利。

工业股和出口类股涨幅居前，空客攀升3.6%，因在强于预期的美国 就业数据公布后，欧元跌至1.25美元附近的两年低位。

美国劳工部周五公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，预估为增加21.5万个；失业率为5.9%，为2008年7月来最低，预估为6.1%；平均时薪较前月持平，预估为增长0.2%。

欧元大幅走软--自5月初以来累积回落11%--可能提振区内企业的获利。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.9%，报1,347.14点，周四重挫2.4%。