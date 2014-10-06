欧洲股市：小幅收高，因矿业股跟随金属价格升势上扬

* FTSEurofirst 300指数收高0.2%

* 矿业股上扬，跟随金属价格升势

路透伦敦10月6日 - 欧洲股市周一小幅收高，因工业金属价格上涨带动矿业股领涨。上周五因进一步迹象显示美国经济动能增强，欧股大涨。

STOXX欧洲600基本资源类股指数 升1.5%，因铜价 、铝价 和锌价 攀升0.7-2.0%不等，投资人预期美国等国对原材料的需求将增强。

矿业股力拓 、必和必拓 、Fresnillo 和Antofagasta 升幅介乎1.6-3.8%。

力拓的美国存托凭证(ADR) 在欧洲市场收盘后急升7.4%，因彭博援引熟悉情况的消息人士报道，嘉能可 提出了在明年可能同力拓合并的基本条件。

嘉能可的发言人回应时表示，“对市场传闻或臆测不予置评。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.2%，报1,350.16点，上周五在美国公布强劲的就业数据后大涨0.9%。

其他涨幅居前的个股中，诺基亚 收高2.7%，因在上周五微软 宣布三星电子 去年支付给该公司多达10亿美元智能电话专利特许使用费后，投资人对诺基亚的专利组合的价值抱持希望。