欧洲股市：跌至一个半月低位，因宏观前景黯淡

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落1.5%，至8月以来最低

* 担忧经济前景，因IMF下调欧元区成长预期

* 德国数据令人失望

* 力拓跳涨，因该公司拒绝与嘉能可寻求合并的提议

路透伦敦10月7日 - 欧洲一指标股指周二跌至一个半月低位，因国际货币基金组织(IMF)下调了欧元区三大经济体的成长预估，且德国的工业生产数据令人失望。

市场对欧洲经济复苏的希望破灭，IMF下调了对德国、法国和意大利的成长预估。另外，数据显示，德国8月工业生产录得2009年初金融危机以来的最大降幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌1.5%，报1,329.76点，为8月18日以来最低。STOXX Europe 600指数 的所有板块全军覆没。

FTSEurofirst指数自9月触及半年高位后已累积下跌5.8%，受累于部分欧元区数据疲弱，欧洲央行近期公布的刺激举措令人失望，以及美国货币政策将收紧的前景。

“我怀疑市场是否预期欧元区经济将会复苏，但我认为这不会发生，”GHC Capital Markets的首席投资长John Clarke表示。

经济状况恶化使看涨市场的投资者将希望寄托在欧洲央行身上。上月，欧洲央行降息至纪录低位，并宣布购买资产支持证券和担保债券的计划。

“目前，我保留了少量的欧元区股票，我们将继续持有这些股票，”Russell Investments的投资策略师Wouter Sturkenboom表示。

“除非情况继续恶化，否则我们将持续持有这些股票，因为，我们认为，欧洲央行的刺激性政策将使欧元区保持成长趋势。”

力拓 急升2.2%，之前该公司拒绝了嘉能可 寻求合并的提议。不过，在嘉能可表示将不再积极考虑任何与力拓合并或购买力拓股票的交易后，力拓股价从日高回落。

嘉能可重挫2.4%。

STOXX基本资源股指数 上扬0.5%。