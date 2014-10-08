欧洲股市：触及两个月低位，因担心全球经济成长

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300收跌0.8%，整日走势震荡

* 该指数自9月中以来累积下跌6.5%

* 埃博拉疫情扩散的担忧损及航空和旅游股

路透巴黎10月8日 - 欧洲股市周三走低，成交放量，市场延续持续了一周的抛售势头，一指标指数触及8月中以来最低，因对全球成长的担忧令投资者不安。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.8%，报1,319.12点。该指数过去三周累积下跌6.5%。

欧洲股市跟随亚洲和美国市场前夜跌势，之前国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济成长预估。

最近数据显示，经济成长乏力。中国9月服务业成长转弱，因新订单减少，再度显示该国经济成长可能正在放缓。德国周二公布的数据显示，工业生产降幅超预期。

“很多美国基金正在抛售欧洲股市头寸，将资金重新投入美国市场，因担忧欧洲经济，”一位驻巴黎的交易商称。

欧洲其他市场，英国富时100指数 回落0.21%，报6,482.24点；德国DAX指数 收跌1.0%，报8,995.33点；法国CAC 40指数 收挫0.97%，报4,168.12点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.9%，收报3,053.31点，技术图表显示，该指数出现利空的“死亡交叉”信号。

对埃博拉疫情扩散的担忧也重创市场人气，航空和旅游股大幅走低。

法航荷航 劲挫2.5%，该公司周三表示，上月达两周的飞行员罢工给公司造成了5亿欧元的损失。

尽管股市回落，但Allianz Global Investors的联席欧洲股市首席投资长Joerg De Vries Hippen表示，他认为欧洲股市有很高的投资价值。该公司管理着3.73亿欧元的资产。

“欧洲股市是你能找到的最便宜的股票，也是唯一能实际地预期5%年回报的投资，因股息收益良好，”他说。