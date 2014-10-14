欧洲股市：受花旗业绩带动从八个月低位反弹，收盘微跌

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘微跌0.03%，盘中急挫

* 花旗公布业绩后美股上扬，带动欧股市场反弹

* 德国投资者信心降至近两年来最低

路透伦敦10月14日 - 欧洲指标股指周二尾盘反弹，盘中因忧虑全球成长而触及8个月低位，花旗业绩和美股攀升提振部分投资者的信心。

花旗集团 周二公布，经调整第三季净利成长13%，并表示，藉由缩减消费金融业务，花旗正回归之前的公司架构，将重心放在为广大的全球企业客户服务。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微跌0.03%，报1,293.47，盘中下跌逾1%，至2月以来最低1,274.87点。1537 GMT，美国股市 上扬0.8%-1.5%不等。

“股市在过去几周从之前触及的峰值大幅回落。这为第四季反弹创造了一些空间，另外，如果业绩期表现不太糟的话，也会提供一定的帮助，”Baader Bank的股市策略师Gerhard Schwarz表示。

该指数自9月中以来以累积下跌约9%。

德国经济智库ZEW公布，10月ZEW经济景气判断指数连跌第10个月，至负3.6，为2012年底以来首次出现负值，预估为1.0，9月为6.9。 数据反映出，欧洲最大经济体德国受到外部危机和疲弱的欧元区经济的拖累。

周期性股承压，STOXX Europe 600银行股指数 在盘中大跌后收盘仍回落0.3%，投资者静待美国银行 、高盛 和摩根士丹利 等一些美国大型金融机构本周公布财报。

奢侈品类股也走低，Burberry 跌幅居前，急跌3.7%，之前该公司警告称市况正变得越来越严峻。 这重创其他奢侈品类股，其中LVMH集团 下跌0.4%。