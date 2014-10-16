欧洲股市：在触及13个月低位后反弹，因美联储官员称可能继续购债

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.5%，盘中急挫2.9%

* 布拉德的讲话和美国数据扶助市场反弹

* 周期性股领跌

路透伦敦10月16日 - 欧洲股市周四小幅收跌，盘中因担忧全球成长放缓触及13个月最低，但尾盘缩减跌幅，因美国经济数据和美联储官员有关将继续购债的讲话带动美股反弹。

今日公布的数据显示，美国最近一周初请失业金人口降至14年最低。另外，圣路易斯联总裁布拉德表示，联储可能继续执行购债刺激计划，因通胀预期降低。消息推动美国股市上扬。

“从技术上看，市场严重‘超卖’，投资者寻找重新入市的机会，”法国巴黎银行全球市场研究部主管Philippe Gijsels表示。

“布拉德的讲话尽管只是重申稍早的观点，但为投资者提供了在周末来临前结清部分空头头寸的机会。明天我们可能延续今日的反弹势头。“

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.5%，报1,245.78点，盘中急跌2.9%，至去年9月以来最低1,215.62点。该指数在四周内累积回落约13%。

该指数的相对强弱指标周四跌至19.6，为逾三年最低。低于30就意味着市场已进入技术性“超卖”区域，通常会吸引买家入市。

分析师称，周期性股仍然承压，因全球成长忧虑犹在。油价走低可能进一步重创能源股，他们说。

欧元区银行股指数 急跌2.1%，保险股指数 下跌1.3%。欧洲油气股指数 跌0.6%。

英国富时100指数 收跌0.25%，报6,195.91点；德国DAX指数 上扬0.13%，报8,582.90点；法国CAC指数 下跌0.54%，报3,918.62点；意大利FTSE MIB指数 回落1.2%；葡萄牙PSI 20指数 劲挫3.2%。

其他指标显示投资者仍然不安。

Euro STOXX 50波动性指数 急升至31.5，为2012年中以来最高，暗示可能出现避免趋势。一周以前为19左右。

Euro STOXX 50指数看跌的‘卖权’与看涨的‘买权’之比也升至2.3，为去年8月以来最高。比率高于1.5暗示投资者转趋谨慎，买入‘卖权’对冲一旦股市下跌，其股票投资组合面临的风险。(完)