欧洲股市：强力反弹2.8%，创三年最大单日升幅

* 美国公布强劲数据后，FTSEurofirst 300指数大涨2.8%

* 欧元区银行股上扬，因臆测欧洲央行将出台刺激措施

* 汽车股大涨，因销售数据正面

* 欧洲股市基金创历来最大周度资金流出－Lipper

路透伦敦10月17日 - 欧洲股市指标泛欧绩优股指数周五创下三年来最大单日升幅，因美国公布的数据强劲，带动市场从近期大跌中反弹，且市场臆测欧洲央行将进一步放宽政策，令较低评等的欧元区公债回稳。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高2.8%，报1,280.17点，单日升幅为2011年11月30日来最大。今日成交量为2012年6月15日来最高，也是受到月度期权到期的提振。

周五公布的一份报告显示，10月美国消费者信心升至逾七年最高，受到对于个人财务及国内经济的看法提振。且美国工业巨擘通用电气 和霍尼韦尔 发布强劲财报后，欧股扩大升势。

因欧元区经济数据疲弱，令投资人担心重陷衰退，该指数在过去一个月重挫约12%。

欧元区银行股 大涨4.2%，跟随意大利、西班牙、葡萄牙和希腊公债升势，因交易商臆测欧洲央行将实施更积极的购买资产计划。

汽车生产商股大涨3.5%，法国PSA标致雪铁龙 急升7%，因此前数据显示欧洲9月汽车销售增加6.1%，为连升第13个月。

根据汤森路透旗下Lipper，长达一个月的欧股跌势促使美国投资人在截至10月15日的一周内削减了在欧股的敞口。

Lipper调查的109家投资欧股的美国基金，显示周度净资金流出13亿美元，为Lipper 1992年开始监控该数据以来最大周度赎回值。