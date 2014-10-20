欧洲股市：走低，在思爱普发布盈警后科技股领跌

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.5%

* Portugal Telecom走低，因Rioforte公司可能会进行清算

路透爱丁堡10月20日 - 欧洲股市周一走低，逆转上一交易日的涨势，因德国软件商思爱普 发布盈警重创科技股。

思爱普股价急跌5.8%，之前该公司下调全面营运利润预期，且在过去数周，有一批科技公司发布了盈利和销售预警。

STOXX 600科技股指数 重挫2.4%。

思爱普是跌幅最大的德国DAX指数 成份股，该指数回落1.5%，表现不及其他欧洲主要股指。该指数本月迄今已累积下跌约8%，因数据不佳，引发对德国经济抗冲击能力的疑虑。

科技股和德国DAX指数均对经济表现非常敏感。

Portugal Telecom 暴跌10%，触及纪录低位，因Espirito Santo家族旗下的控股公司Rioforte可能破产，使该公司面临不得不冲销所持Rioforte 9亿欧元债务的风险。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.6%，收报1,272.72点，回吐上周五录得的2.8%的涨幅。

“我们认为这是买入的良机。德国市场今年迄今表现落后于欧洲其他股市，估值偏低，”Coutts的全球股市策略师James Butterfill表示。

“我们认为基本面数据并未暗示，经济像目前市场预期的那样将重陷衰退。”

但并购活动限制了市场的跌幅。