欧洲股市：大涨逾2%，因报道称欧洲央行考虑购买公司债

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数劲扬2.1%

* 路透报道称欧洲央行正考虑购买公司债，消息推动股市上扬

路透伦敦10月21日 - 欧洲股市周二劲扬，二线国家银行股领涨，因有消息人士告诉路透，欧洲央行正在考虑购买公司债以重振欧元区经济。

几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)当前考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。 市场认为，此举将有助于银行，尤其是目前陷于困境中的南欧国家的银行，释放更多资产负债表上的资金用于放贷。

Euro STOXX银行股指数 急升3.3%，希腊、意大利和法国银行股指数 涨幅最大。

作为购买民间行业资产计划的一部分，欧洲央行从周一开始购买担保债券，今年晚些时候，央行还将开始购买捆绑贷款，即所谓的资产担保债券(ABS)。不过，市场担忧，这些举措可能不足以支撑欧元区经济。

在对欧洲130家最大的银行进行了一年的评估后，欧洲央行将于10月26日公布资产质量评估结果。

“购买(公司债)将有助于缓解银行资产负债表承受的部分压力，这需要结合即将公布的银行资产质量评估结果一并考虑，”AXA Investment Managers的首席策略师Franz Wenzel表示。

“这还将有助于那些发行公司债有困难的企业和地区，我认为是南欧地区。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收盘急升2.1%，报1,299.26点，延续上周四触及13个月低位后的反弹走势。