欧洲股市：收高，受企业业绩和美国数据支撑

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数收高0.7%，受美国数据提振
* GSK和Hexagon公布强劲业绩后上扬
* 西班牙新闻机构称11家欧盟银行可能未通过压力测试
路透爱丁堡10月22日 - 欧洲股市周三上涨，因多家企业公布强劲的业绩，且美国通胀数据温和，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率在较低水准更长时间。
不过盘中走势反复，在西班牙EFE新闻社报道，多家欧洲银行可能未通过欧盟压力测试后，欧元区银行股 稍早承压。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.7%，报1,308.73点，收复在压力测试报道发布后的失地。
美国劳工部周三公布，美国9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为持平)。9月CPI较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.6%)。9月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%)，较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.7%)。
数据应能给美联储充足空间维持低利率更长时间。
上涨个股中，葛兰素史克美占 大涨2.6%，此前该公司公布的盈利优于预期，且称预计将在今年稍后准备好对抗埃博拉病毒的疫苗。
测量技术和软件集团Hexagon 在公布第三季税前获利高于预期，且称可比销售增长较之前一季增强后，股价暴涨10.3%。
根据汤森路透StarMine数据，欧洲业绩期迄今，已有9%的STOXX 600 成份股企业公布了业绩，其中65%符合或超过盈利预估。
英国富时100指数 收高0.43%，报6,399.73点；德国DAX指数 上扬0.6%，报8,940.14点；法国CAC指数 升0.58%，报4,105.09点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。