欧洲股市：在美国股市的带动下上扬，克服企业业绩不佳造成的拖累

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.65%
* 美国股市反弹，因卡特彼勒业绩喜人
* 米其林和联合利华走低，因新兴市场需求疲弱
* 强劲的欧元区和德国PMI数据支撑股市
路透爱丁堡10月23日 - 欧洲股市周四在震荡交投中走高，受助于美国股市劲扬，但法国轮胎生产商米其林 等企业业绩疲弱令升势受阻。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300 还因强于预期的欧元区企业活动数据而得益，不过，该指数盘中多数时间仍然走低，直到在美国股指期货上扬的带动下才得以摆脱颓势。
美股标普500指数 上扬约1.4%，因卡特彼勒 等企业公布强劲业绩。
美股攀升带动欧洲股市抹去跌幅，在收盘前转跌为升，FTSEurofirst 300指数收涨0.65%，报1,317.28点。
不过欧洲市场的表现远逊于美国股市，因多家企业公布的业绩不佳。
米其林下调全年营收目标，联合利华 报告的季度营收不及预期，两家公司都将此归咎于新兴市场需求疲弱。米其林急跌4.9%，联合利华劲挫3.7%。
迄今已公布业绩的STOXX Europe 600指数 成份股中，36%的业绩不及预期，标普500指数成份股企业中只有29%的业绩不及预期。
英国富时100指数 收高0.3%，报6,419.15点；德国DAX指数 上扬1.2%，报9,047.31点；法国CAC指数 升1.28%，报4,157.68点。(完)
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