欧洲股市：在美国股市的带动下上扬，克服企业业绩不佳造成的拖累

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.65%

* 美国股市反弹，因卡特彼勒业绩喜人

* 米其林和联合利华走低，因新兴市场需求疲弱

* 强劲的欧元区和德国PMI数据支撑股市

路透爱丁堡10月23日 - 欧洲股市周四在震荡交投中走高，受助于美国股市劲扬，但法国轮胎生产商米其林 等企业业绩疲弱令升势受阻。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300 还因强于预期的欧元区企业活动数据而得益，不过，该指数盘中多数时间仍然走低，直到在美国股指期货上扬的带动下才得以摆脱颓势。

美股标普500指数 上扬约1.4%，因卡特彼勒 等企业公布强劲业绩。

美股攀升带动欧洲股市抹去跌幅，在收盘前转跌为升，FTSEurofirst 300指数收涨0.65%，报1,317.28点。

不过欧洲市场的表现远逊于美国股市，因多家企业公布的业绩不佳。

米其林下调全年营收目标，联合利华 报告的季度营收不及预期，两家公司都将此归咎于新兴市场需求疲弱。米其林急跌4.9%，联合利华劲挫3.7%。

迄今已公布业绩的STOXX Europe 600指数 成份股中，36%的业绩不及预期，标普500指数成份股企业中只有29%的业绩不及预期。