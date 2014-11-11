欧洲股市：缩减部分涨幅，因意大利股市回吐涨幅和美国股市开盘走低

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.3%

* 沃达丰劲扬5.4%，因该公司上调核心收益预期

* 汉高业绩强劲，股价上扬

路透伦敦11月11日 - 欧洲指标股指周二缩减盘中涨幅，因意大利股市回吐稍早涨幅，和美国股市开盘走低，但电信股上扬仍然支撑该指数收涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.3%，报1,358.78点，盘中一度上扬0.5%。美国股市开盘小跌。

意大利FTSE MIB指数 回吐稍早的涨幅持平， 意大利裕信银行 急跌3.3%，拖累该指数成为表现最差的欧洲股指。

STOXX欧洲电信股指数 劲扬2.2%也扶助支撑市场。这是今日涨幅最大的板块。

沃达丰 跳涨5.4%提振电信股指数，之前该公司小幅上调核心收益预期。沃达丰报告，主要季度营收指标大幅改善，受助于主要欧洲市场的需求改善。

其他电信股也受到提振，Orange 、KPN 和德国电信 上涨1.8-4.1%不等。

德国消费产品集团汉高 跳升4.6%，因该公司公布的季度获利强于预期，并上调了全年财测。