欧洲股市：缩减部分涨幅，因意大利股市回吐涨幅和美国股市开盘走低

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.3%
* 沃达丰劲扬5.4%，因该公司上调核心收益预期
* 汉高业绩强劲，股价上扬
路透伦敦11月11日 - 欧洲指标股指周二缩减盘中涨幅，因意大利股市回吐稍早涨幅，和美国股市开盘走低，但电信股上扬仍然支撑该指数收涨。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.3%，报1,358.78点，盘中一度上扬0.5%。美国股市开盘小跌。
意大利FTSE MIB指数 回吐稍早的涨幅持平， 意大利裕信银行 急跌3.3%，拖累该指数成为表现最差的欧洲股指。
STOXX欧洲电信股指数 劲扬2.2%也扶助支撑市场。这是今日涨幅最大的板块。
沃达丰 跳涨5.4%提振电信股指数，之前该公司小幅上调核心收益预期。沃达丰报告，主要季度营收指标大幅改善，受助于主要欧洲市场的需求改善。
其他电信股也受到提振，Orange 、KPN 和德国电信 上涨1.8-4.1%不等。
德国消费产品集团汉高 跳升4.6%，因该公司公布的季度获利强于预期，并上调了全年财测。
英国富时100指数 上升0.24%，报6,627.40点；德国DAX指数 收高0.18%，报9,369.03点；法国CAC指数 收涨0.5%，报4,244.10点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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