欧洲股市：收盘持平，美联储会议记录公布前缩减涨幅

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘持平

* 铁矿石价格回落拖累矿业股走低

路透伦敦11月19日 - 欧洲股市周三收盘持平，盘中触及七周高位，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新会议记录前，投资者谨慎交投。

矿业股急挫也重压市场，之前中国铁矿石期货价格重挫近5%，至纪录低位。这拖低现货价格，供应过剩已导致现货价格跌至逾五年最低。

STOXX Europe基本资源指数 回落1.6%，为欧洲市场上表现最差的类股。力拓 和必和必拓 跌幅超过2%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收盘持平在1,359.88点，盘中攀升至七周高位，受助于券商上调部分个股的评级。但稍后涨势消退，因市场关注点转向美联储会议记录。

“市场仍担忧，美联储会议记录的措辞可能暗示将提前升息，”B Capital Wealth Management的董事总经理Lorne Baring表示。

“但我认为，联储将保持在升息时机成熟前将维持低利率和宽松货币政策的措辞。联储会议记录的关注点将开始转向美国经济面临的外部拖累，如欧洲和中国等。”

美联储将在1900 GMT公布会议记录。