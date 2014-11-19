欧洲股市：收盘持平，美联储会议记录公布前缩减涨幅

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘持平
* 铁矿石价格回落拖累矿业股走低
路透伦敦11月19日 - 欧洲股市周三收盘持平，盘中触及七周高位，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新会议记录前，投资者谨慎交投。
矿业股急挫也重压市场，之前中国铁矿石期货价格重挫近5%，至纪录低位。这拖低现货价格，供应过剩已导致现货价格跌至逾五年最低。
STOXX Europe基本资源指数 回落1.6%，为欧洲市场上表现最差的类股。力拓 和必和必拓 跌幅超过2%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收盘持平在1,359.88点，盘中攀升至七周高位，受助于券商上调部分个股的评级。但稍后涨势消退，因市场关注点转向美联储会议记录。
“市场仍担忧，美联储会议记录的措辞可能暗示将提前升息，”B Capital Wealth Management的董事总经理Lorne Baring表示。
“但我认为，联储将保持在升息时机成熟前将维持低利率和宽松货币政策的措辞。联储会议记录的关注点将开始转向美国经济面临的外部拖累，如欧洲和中国等。”
美联储将在1900 GMT公布会议记录。
欧洲其他股市，英国富时100指数回落0.19%，收报6,696.60点；德国DAX指数 收涨0.17%，报9,472.80点；法国CAC指数 小涨0.09%，收报4,266.19点；瑞士SMI指数 上扬0.12%，盘中触及9,000点，为2007年底以来首见。该指数年内迄今累积上扬逾10%，德国DAX指数为持平。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。