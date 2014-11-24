欧洲股市：收高，欧元区绩优股指数创去年6月来最大两日升幅

* 欧元区绩优股指数收高0.6%，创去年6月来最大两日升幅

* 对欧洲央行刺激措施押注以及德国经济数据提振欧元区股市

* 七年来最大的购并热潮也带动市场人气

路透伦敦11月24日 - 欧元区股市周一收高，一地区指数创下17个月最大两日升幅，因预期欧洲央行进一步实施货币刺激政策，且德国公布的经济数据强劲，提振了市场人气。

在欧洲央行总裁德拉吉周五承诺将竭尽所需提升通胀后，投资人预计欧洲央行很快会公布新的措施，可能包括购买公债。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.6%，报3,211.70点，自上周四收盘以来大涨3.5%，为去年6月来最大两日升幅。

在欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，额外的措施可能遭遇法律障碍后，该指数尾盘缩减涨幅。

同欧元区经济息息相关的欧元区银行股 表现最佳，大涨1.3%，欧元区银行持有大量主权债。

汽车股 升1.3%，因欧洲央行进一步放宽政策前景令欧元兑美元 徘徊在两年低点附近。

德国11月IFO企业景气判断指数升至104.7，前月为103.2。 数据显示德国经济可能正在积累动能，也提升了市场信心。

英国保险商Friends Life 劲扬5.9%，此前同业英国英杰华集团 同意可能以56亿英镑收购该公司的条款。英杰华重挫5.4%。