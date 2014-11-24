欧洲股市：收高，欧元区绩优股指数创去年6月来最大两日升幅

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* 欧元区绩优股指数收高0.6%，创去年6月来最大两日升幅
* 对欧洲央行刺激措施押注以及德国经济数据提振欧元区股市
* 七年来最大的购并热潮也带动市场人气
路透伦敦11月24日 - 欧元区股市周一收高，一地区指数创下17个月最大两日升幅，因预期欧洲央行进一步实施货币刺激政策，且德国公布的经济数据强劲，提振了市场人气。
在欧洲央行总裁德拉吉周五承诺将竭尽所需提升通胀后，投资人预计欧洲央行很快会公布新的措施，可能包括购买公债。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.6%，报3,211.70点，自上周四收盘以来大涨3.5%，为去年6月来最大两日升幅。
在欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，额外的措施可能遭遇法律障碍后，该指数尾盘缩减涨幅。
同欧元区经济息息相关的欧元区银行股 表现最佳，大涨1.3%，欧元区银行持有大量主权债。
汽车股 升1.3%，因欧洲央行进一步放宽政策前景令欧元兑美元 徘徊在两年低点附近。
德国11月IFO企业景气判断指数升至104.7，前月为103.2。 数据显示德国经济可能正在积累动能，也提升了市场信心。
英国保险商Friends Life 劲扬5.9%，此前同业英国英杰华集团 同意可能以56亿英镑收购该公司的条款。英杰华重挫5.4%。
英国富时100指数 下滑0.31%，收报6,729.79点；德国DAX指数 收涨0.54%，报9,785.54点；法国CAC指数 攀升0.49%，收报4,368.44点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。