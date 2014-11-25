欧洲股市：收高，银行股受刺激措施希望带动领涨

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数升0.2%，欧元区银行股指数大涨1.2%
* 对欧洲央行将实施量化宽松政策的预期提振银行股
路透巴黎11月25日 - 欧洲股市周二小幅收高，因投资人对欧洲央行将进一步实施刺激措施的预期升温，欧元区银行股领涨。
近期油价和金属价格下挫拖累资源股下滑，部分抵消了金融股攀升的影响。必和必拓 跌1.7%，BP 跌1.1%，道达尔 跌1.6%。
油价周二再度走软，下挫超过1美元至近四年低点，因之前沙特、委内瑞拉和主要非石油输出国组织(OPEC)产油国之间的会谈没能达成限产协议，周四OPEC将举行峰会。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,388.87点，盘中一度升至9月22日来最高的1,395.34点。
该指数较10月中触及的低点已经反弹约15%，受到欧洲央行将进一步放宽政策，以及近期日本和中国的政策措施所提振。
德意志银行 、ING 和法国巴黎银行 升幅介乎1.4-1.9%，在欧洲绩优股中涨幅居前。
英国富时100指数 微升0.02%，收报6,731.14点；德国DAX指数 收涨0.77%，报9,861.21点；法国CAC指数 攀升0.32%，收报4,382.31点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。