欧洲股市：收高，银行股受刺激措施希望带动领涨

* FTSEurofirst 300指数升0.2%，欧元区银行股指数大涨1.2%

* 对欧洲央行将实施量化宽松政策的预期提振银行股

路透巴黎11月25日 - 欧洲股市周二小幅收高，因投资人对欧洲央行将进一步实施刺激措施的预期升温，欧元区银行股领涨。

近期油价和金属价格下挫拖累资源股下滑，部分抵消了金融股攀升的影响。必和必拓 跌1.7%，BP 跌1.1%，道达尔 跌1.6%。

油价周二再度走软，下挫超过1美元至近四年低点，因之前沙特、委内瑞拉和主要非石油输出国组织(OPEC)产油国之间的会谈没能达成限产协议，周四OPEC将举行峰会。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,388.87点，盘中一度升至9月22日来最高的1,395.34点。

该指数较10月中触及的低点已经反弹约15%，受到欧洲央行将进一步放宽政策，以及近期日本和中国的政策措施所提振。

德意志银行 、ING 和法国巴黎银行 升幅介乎1.4-1.9%，在欧洲绩优股中涨幅居前。