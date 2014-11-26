欧洲股市：微升，德股连升10日创18个月最长升势

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300微升0.02%
* 德股DAX指数收高0.6%，连升10日
路透巴黎11月26日 - 欧洲股市周三微升，德股DAX指数连升10日，因投资人押注欧洲央行将进一步实施刺激性货币政策。
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，央行可能最早在明年首季决定是否开始后购买公债。
不过石油服务类股重启跌势，限制了股市升幅，挪威离岸钻井公司Seadrill 取消派发股息后股价暴跌18%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.02%，报1,389.18点，盘中在窄幅区间内交投。
德国DAX指数 收高0.55%，报9,915.56点，创下去年5月来最长升势。
“人气利多，”Peregrine & Black高级交易员Markus Huber表示，“我们作多德股是因美股已经大幅跑赢，即便美国经济成长强劲，但已经在股价中消化了，而德国股市未来会有更大的空间。”
近几周欧股大涨，因预期欧洲央行将实施包括量化宽松政策在内的更多刺激措施。
英国富时100指数 微跌0.03%，收报6,729.17点；法国CAC指数 下滑0.2%，收报4,373.42点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。