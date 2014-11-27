欧洲股市：OPEC不减产拖低能源股限制涨幅，但德国DAX指数连涨第11日

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.2%，德国DAX指数攀升0.6%

* 能源服务股重挫至新低

* 欧洲央行将再推刺激举措的臆测扶助欧元区股市

* 德国DAX指数连涨第11日

路透伦敦11月27日 - 欧洲股市周四涨幅受限，因石油输出国组织(OPEC)顶住全球油价下跌的压力拒不减产，拖累能源股走低。

不过，欧洲股市勉力小涨，德国DAX指数领涨。该指数延续近期大涨势头，因经济数据令人鼓舞，且预期欧洲央行将进一步刺激经济。

石油相关类股承压，在跌幅最大的成份股中，有12只为能源股，因在OPEC决定不减产后，油价重挫6美元，触及四年低位。

OPEC会议结束后，STOXX Europe 600油气股指数 扩大跌幅，重挫4%。

能源服务股跌幅居前，航空股升幅最大，因燃油成本降低。

“由于OPEC不愿减产，可能只有等到需求大幅反弹，才能使油市企稳、油价反弹，”Sucden Financial的研究分析师Kash Kamal表示。

“只有到那个时候，我们才可能看到目前石油服务股大跌的势头有所缓解。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.2%，报1,392.40点。今天美国金融市场因感恩节假期休市。

德国DAX指数 上扬0.6%，报9,974.87点，连涨第11日，使该指数距离升穿6月触及的历史高位不到100点。

德国11月失业率触及纪录低位，同期通胀数据疲弱，引发市场预期欧洲央行将购买公债作为回应。

欧洲央行副总裁周三表示，央行可能在明年首季决定是否开始购买公债。