欧洲股市：收低，石油和矿业等商品股领跌

* FTSEurofirst 300指数收低0.5%，石油和矿业等商品股领跌

* 沃达丰下滑，可能收购Liberty Global

* 摩根士丹利看好欧股明年前景

路透巴黎12月1日 - 欧洲股市周一下滑，原油和矿业股领跌，因中国和欧元区经济数据疲弱，引发商品市场又一轮抛售。

沃达丰 在欧元区绩优股中跌幅居前，重挫2.9%，因传闻该公司可能收购有线电视运营商Liberty Global 。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.5%，报1,385.27点。

布兰特原油期货 盘中一度跌穿68美元至五年新低，之后出现反弹，但石油巨擘和石油服务企业股票延续上周跌势。

荷兰皇家壳牌 下滑0.5%，Fugro 大跌3%，ENI 收低2.5%。

Saxo Bank投资长Steen Jakobsen认为，油价大跌将对美国页岩油气产业有重大负面影响。

STOXX Europe 600能源股指数 自6月底已经暴跌23%，挫至熊市区域。根据路透数据，这相当于市值蒸发约2,500亿美元，超过壳牌总市值。

不过油价大跌对消费者支出和消费类股有正面影响。

矿业股周一也走软，跟随铜价挫至四年半低点的跌势。必和必拓 大跌2.2%，力拓 跌1.2%。

数据显示，中国11月制造业放缓程度较预期严重，欧元区制造业陷于停滞，新订单降幅为19个月最大。

尽管近期欧元区经济数据疲弱，但摩根士丹利策略师预计欧股明年上涨，因企业盈利反弹。

德国Dax指数 收低0.17%，报9,963.51点，英国富时100指数 下滑0.99%，收报6,656.37点；法国CAC指数 跌0.29%，收报4,377.33点。(完)