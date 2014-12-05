欧洲股市：在美国公布强劲就业数据后大涨，德股DAX创纪录新高

* FTSEurofirst 300指数收高1.8%

* 德股DAX指数创纪录收盘新高10,087.12点

* 美国就业数据远胜预期，提振人气

* 布兰特原油期货下滑，石油服务类股再度走软

路透巴黎12月5日 - 欧洲股市周五上扬，德股DAX指数 创下纪录收盘新高，美国公布11月非农就业岗位增幅为约三年最多后，市场受到提振。

美国劳工部公布，11月非农就业岗位增长32.1万，为2012年1月来最高，远胜路透访查分析师预估的23万。

“我们知道美国经济正在不断改善，但这些数据太强了，绝对刺激了市场的利多人气。”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)交易员Pierre Martin表示。

周五德国公布的10月工业订单增幅也远胜预期。

德股DAX指数 劲升2.39%，收报10,087.12点的纪录新高。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.8%，报1,405.17点。绩优股百威英博 、戴姆勒 和沃达丰 领涨，升3-3.6%。

石油服务类股逆势下滑，因布兰特原油期货徘徊在每桶69美元。Seadrill 重挫5.6%，Saipem 大跌6.2%。

英国富时100指数 收高0.95%，收报6,742.84点；法国CAC指数 大涨2.21%，收报4,419.48点。(完)

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